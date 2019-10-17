Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Два очка Радулова не спасли "Даллас" от поражения в матче НХЛ с "Коламбусом"

Встреча закончилась со счетом 2:3
Александр Радулов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 17 октября. "Даллас" на выезде уступил "Коламбусу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Две результативные передачи себе актив записал российский форвард гостей Александр Радулов.

В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (8-я минута), Александр Веннберг (16) и Сонни Милано (50). Российский защитник команды Владислав Гавриков провел на площадке 15 минут 35 секунд. Он записал на свой счет по два нанесенных и заблокированных броска, а также два силовых приема.

У проигравших отличились Миро Хейсканен (19) и Джо Павелски (60). Радулов выступил ассистентом в эпизодах с обеими заброшенными шайбами. Первый матч в составе "Далласа" провел нападающий Кори Перри, выступавший ранее на протяжении 14 сезонов за "Анахайм".

"Даллас" занимает 14-е место в таблице Западной конференции, набрав три очка в восьми матчах. "Коламбус" идет девятым на Востоке, имея в активе шесть баллов после шести встреч. Следующий матч "Даллас" проведет на выезде против "Питтсбурга", "Коламбус" сыграет в гостях с "Чикаго". Обе встречи пройдут 19 октября.

В другом матче дня "Питтсбург" на своем льду обыграла "Колорадо" в овертайме со счетом 3:2. Победную шайбу забросил форвард Брэндон Танев. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы.

Реклама на ТАСС
Спортсмен добрался на кайтборде от Сахалина до Японии и установил мировой рекорд
На пересечение пролива Лаперуза Евгению Новожееву понадобилось 2 часа 56 минут
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС