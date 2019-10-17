Два очка Радулова не спасли "Даллас" от поражения в матче НХЛ с "Коламбусом"

ТАСС, 17 октября. "Даллас" на выезде уступил "Коламбусу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Две результативные передачи себе актив записал российский форвард гостей Александр Радулов.

В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (8-я минута), Александр Веннберг (16) и Сонни Милано (50). Российский защитник команды Владислав Гавриков провел на площадке 15 минут 35 секунд. Он записал на свой счет по два нанесенных и заблокированных броска, а также два силовых приема.

У проигравших отличились Миро Хейсканен (19) и Джо Павелски (60). Радулов выступил ассистентом в эпизодах с обеими заброшенными шайбами. Первый матч в составе "Далласа" провел нападающий Кори Перри, выступавший ранее на протяжении 14 сезонов за "Анахайм".

"Даллас" занимает 14-е место в таблице Западной конференции, набрав три очка в восьми матчах. "Коламбус" идет девятым на Востоке, имея в активе шесть баллов после шести встреч. Следующий матч "Даллас" проведет на выезде против "Питтсбурга", "Коламбус" сыграет в гостях с "Чикаго". Обе встречи пройдут 19 октября.

В другом матче дня "Питтсбург" на своем льду обыграла "Колорадо" в овертайме со счетом 3:2. Победную шайбу забросил форвард Брэндон Танев. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы.