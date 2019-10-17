Мэр Саппоро считает честью возможность принять марафонский забег на Играх-2020

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Японский город Саппоро сочтет за честь возможность провести у себя марафон на Олимпийских Играх 2020 года. Об этом в четверг заявил мэр города Кацухиро Акимото.

"Мы узнали данную информацию вчера вечером из сообщений прессы. Были очень удивлены, но для нас такая возможность стала бы честью", - приводит его слова агентство Киодо. В то же время Акимото отметил, что на данный момент официального уведомления от Международного олимпийского комитета (МОК) администрация города не получала.

МОК в среду объявил, что марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио, могут быть перенесены в Саппоро (административный центр префектуры Хоккайдо). Связано это с аномальной жарой, которая фиксируется в японской столице в летний период последние несколько лет.

Согласно проведенным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа стабильно превышала 30 градусов тепла. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда в Токио проходили Олимпийские игры, но тогда соревнования пришлись на начало октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).