Спортсмен добрался на кайтборде от Сахалина до Японии и установил мировой рекорд

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион России по кайтсерфингу Евгений Новожеев стал первым спортсменом, пересекшим на кайтборде пролив Лаперуза от Сахалина до Японии, установив тем самым мировой рекорд. Об этом в четверг путешественник сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне доверили японский флаг на лодку водрузить. Надо входить с флагом страны, в которую ты пришел. Ну, вот мы и приехали", - сообщил на своей странице Новожеев.

Переход на кайтборде занял у спортсмена 2 часа 56 минут. Стартовал Новожеев с мыса Крильон (самая южная точка острова Сахалин) и, преодолев 53 км, финишировал у японского берега под Вакканаем (порт на острове Хоккайдо, Япония). "На мысе Соя (самая северная точка японского острова Хоккайдо) рыбаки запретили мне высаживаться, так как там много сетей. Заставили меня ехать еще 10 км, а так было бы еще быстрее, чем 2 часа 56 минут", - отметил Новожеев в своем видео на странице в Facebook.

В Японии спортсмен оказался впервые. В 2011 году таким же образом Новожеев преодолел Берингов пролив.