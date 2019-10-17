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НХЛ

"Эдмонтон" победил "Филадельфию" в матче НХЛ. Проворов отметился передачей

Встреча завершилась со счетом 6:3
Иван Проворов AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 17 октября. "Эдмонтон" дома одержал победу над "Филадельфией" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результативной передачей в составе гостей отметился российский защитник Иван Проворов.

У победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (2-я и 37-я минуты), Этан Беар (15), Коннор Макдэвид (33), Райан Нюджент-Хопкинс (35) и Брэндон Мэннинг (44). Голкипер Микко Коскинен отразил 49 бросков по своим воротам.

В составе "Филадельфии" отличились Якуб Ворачек (8, 58) и Оскар Линдблом (56). Проворов отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом Ворачека. На счету россиянина теперь 4 (1 гол + 3 передачи) очка в текущем сезоне. За команду в прошедшем матче поочередно сыграли два голкипера, Картер Харт сделал 10 сейвов, Брайан Эллиотт - шесть.

Лучшим игроком встречи стал Макдэвид (1+4). Второй звездой был признан Коскинен (49 сейвов), третьей - Драйзайтль (2+1). Макдэвид благодаря пяти набранным очкам вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, теперь на его счету 17 (5+12) баллов за результативность. Драйзайтль переместился на вторую строчку с 15 (6+9) очками.

Благодаря победе "Эдмонтон" поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в семи матчах. "Филадельфия" идет 13-й на Востоке, имея в активе пять баллов после пяти встреч. В следующем матче "Эдмонтон" сыграет дома против "Детройта" 19 октября. "Филадельфия" днем позже примет "Даллас".

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