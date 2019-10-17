Дабл-дабл Хардена не помог "Хьюстону" победить в предсезонном матче НБА с "Сан-Антонио"

ТАСС, 17 октября. "Хьюстон" на домашнем паркете уступил "Сан-Антонио" в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 114:128.

Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден - 40. При этом он сделал 10 подборов и семь передач. Разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук, перешедший в клуб летом из "Оклахомы", набрал 14 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе "Сан-Антонио" стал Ламаркус Олдридж, набравший 22 очка. Немного от него отстал защитник Деджанте Мюррей - 20 очков.

В другом матче дня "Детройт" на выезде победил "Шарлотт" со счетом 116:110. "Атланта" в гостях взяла верх над "Нью-Йорком" - 100:96. "Лос-Анджелес Лейкерс" дома разгромил "Голден Стэйт" (126:93), а "Сакраменто" победил "Мельбурн Юнайтед" (124:110). "Мемфис" на выезде обыграл "Оклахому" (124:119), "Портленд" - "Юту" (126:118).