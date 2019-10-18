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Зимние олимпийские виды спорта

Абсолютное доминирование. Что ждать от ведущих российских фигуристок в предстоящем сезоне

Александра Трусова
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
На первом этапе Гран-при, который стартует в ночь на 19 октября в Лас-Вегасе, внимание болельщиков традиционно будет приковано к самой "кассовой" дисциплине — одиночному женскому катанию, ставшему территорией безраздельного лидерства российских спортсменок

В последние годы конкуренция в женском одиночном катании была запредельной, однако с нового сезона она возрастет еще сильнее. На взрослый уровень вышли уже знаменитые юниорки из группы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Фигуристки готовы конкурировать с лидерами (Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Рика Кихира, Сатоко Мияхара),  Да что там "конкурировать" — приходить и занимать самые высокие места на всех международных турнирах. Каждой из них это под силу.

Начнем со второй в истории двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. Пожалуй, столько "козырей", сколько припасено в рукаве у этой 15-летней девушки, нет ни у кого во всем нынешнем женском одиночном катании. Технических — так уж точно. Именно Трусова является первой в мире фигуристкой, исполнившей четверной тулуп, а также сложнейший из всех ныне открытых видов прыжков в четыре оборота — лутц. Ей же принадлежит рекорд по количеству исполненных четверных прыжков в одном прокате среди женщин (четыре). Также Александра — первая и пока что единственная, кому удалось выполнить четверной прыжок во второй части программы, да еще и в каскаде (с тройным сальховом через ойлер).

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Последние два достижения покорились ей на командном коммерческом предсезонном турнире Japan Open в Саппоро, который прошел 5 октября. Вместе с Трусовой за сборную Европы на нем выступали олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также недавно завершивший карьеру легендарный испанец Хавьер Фернандес и латвиец Денис Васильев. Традиционно мужчины в фигурном катании набирают больше баллов, чем женщины. Все-таки и программы сложнее, и упор на технику тут чуть больше. Но только не в этот раз. Трусова за произвольную программу получила на тех соревнованиях 160,53 балла, обойдя и Васильева (146,65), и Фернандеса (153,14).

А двумя неделями ранее Александра официально дебютировала на взрослых соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) — на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Волнение от первого в карьере старта по мастерам, кажется, совершенно никак не сказалось на этой юной леди. В произвольной программе она набрала 163,78 балла, по сумме двух выступлений — 238,69. И побила таким образом два мировых рекорда, которые ранее принадлежали Загитовой. Чего ждать от Трусовой дальше? Вероятно, только пятерного прыжка. Все остальное Александра делает так легко, что к этому скоро можно будет привыкнуть.

Это все, конечно, шутки. А знаете, как шутили в прошлом сезоне? К примеру, что выпусти Трусову на взрослый чемпионат мира среди мужчин, и она там будет в пятерке, — настолько Александра хороша технически. А теперь давайте посмотрим: на прошлогоднем мировом первенстве в Японии занявший третье место в произвольной программе у мужчин американец Винсент Чжоу набрал за технику 99,71 балла. Трусова в Братиславе — 98,34, однако там у нее еще было "всего лишь" три четверных прыжка. Но зато ставшего четвертым японца Сему Уно (89,90) Александра заткнула бы за пояс без видимых усилий. А уж если бы компоненты фигуристкам-одиночницам высчитывали по той же формуле, что и одиночникам…

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Конечно, у Трусовой есть слабые стороны. И одна из них кроется там же, где и сильная, — в ее технике. Программы фигуристки попросту слишком сложные, чтобы выкатывать их на одинаково высоком уровне весь сезон. Поэтому есть вероятность, что ошибки будут. Кроме того, пока что ей не удается повысить уровень катания и презентации программ. Однако если Александра минимизирует количество недочетов, бороться с ней будет очень сложно. Болельщики смогут увидеть Трусову на этапах Гран-при в канадской Келоуне (25−27 октября) и в Москве (15−17 ноября), а также в финале серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На него, конечно, еще предстоит отобраться, однако нет никаких сомнений, что Александре эта задача по плечу.

Анна Щербакова — одна из тех, кто может конкурировать с Трусовой без оговорок в стиле "Вот если она ошибется, то…". На юниорском уровне она провела всего один сезон, за который успела выиграть два этапа юниорской серии Гран-при. Кроме того, в прошлом году Щербакова, Трусова и Косторная дебютировали на взрослом чемпионате России. И на этом турнире Анна завоевала золотую медаль, обойдя не только своих подруг по группе, но и Загитову, Евгению Медведеву, а также будущую чемпионку Европы Софью Самодурову.

Как и у Трусовой, в арсенале Анны есть четверной прыжок — лутц. Несмотря на это, Щербакова технически уступает Трусовой, однако при этом у нее есть свои весомые плюсы. Можно сказать, что Щербакова — наверное, самая сбалансированная фигуристка группы Тутберидзе из числа вчерашних юниорок. Ее компоненты и сейчас довольно высоки, но с появлением первых весомых результатов они определенно подрастут еще. Музыкальность и грациозность вкупе с мощной технической базой — идеальный набор, чтобы если и не пытаться выиграть все соревнования разом, то хотя бы быть в тройке на каждом из них. Единственное, чего действительно не хватает Щербаковой, — так это стабильности. Однако с опытом и это придет.

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Первый взрослый сезон Анна также начала с победы. На предсезонном турнире в Италии под названием "Ломбардия Трофи" (12−16 сентября) 15-летняя фигуристка завоевала золото, обойдя в упорной борьбе Туктамышеву. При распределении мест на Гран-при Щербаковой достались этапы, на которых конкуренция будет весомой. В Лас-Вегасе (18−20 октября) она снова встретится с Туктамышевой, другой россиянкой Станиславой Константиновой, американкой Брейди Теннелл, а также японками Вакабой Хигучи и Каори Сакамото. На соревнованиях в китайском Чунцине (8−10 ноября) ее соперницами также станут Туктамышева, Самодурова и опытные японки Сатоко Мияхара и Марин Хонда.

Говоря про самую сбалансированную фигуристку из группы Тутберидзе, нельзя не упомянуть Алену Косторную. Еще буквально неделю назад эта 16-летняя спортсменка не являлась претенденткой на лидерство в глазах болельщиков. Да, Косторная — это катание на уровне итальянки Каролины Костнер, а может, и выше. Да, каждый ее прокат — шедевр по умолчанию, даже если в ходе него что-то идет не так. Да, ее уже любят судьи и ставят ей вполне себе "взрослые" компоненты. Но в ее арсенале не было элементов повышенной сложности (ультра-си), а без них конкурировать с Трусовой и Щербаковой очень сложно.

А теперь они появились. Причем сразу два. На турнире "Финляндия Трофи", который прошел с 11 по 13 октября, Косторная в произвольной программе прыгнула два тройных акселя. Один из них получился с недокрутом, однако это не помешало ей набрать блестящие баллы за технику (85,91) и обойти Туктамышеву в борьбе за первое место, у которой в "произволке" также было два трикселя, причем оба — чистые. Суммарная оценка Косторной за оба проката — 234,84, у Туктамышевой, ставшей второй, — 212,53. А это значит, что Алену сбрасывать со счетов как минимум неразумно.

Ей достались этапы во французском Гренобле (1−3 ноября) и японском Саппоро (22−24 ноября). Точно такое же распределение получила и Загитова. Также во Франции Косторной предстоит борьба с Сакамото и Хигучи, а в Японии — с лидером сборной Страны восходящего солнца Рикой Кихирой.

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Это противостояние выдвинуло интерес к фигурному катанию на новый уровень. Теперь у этих двух замечательных фигуристок абсолютно разные задачи. Загитова сейчас — синоним успеха в женском одиночном катании. В прошлом сезоне ей все-таки покорилась заветная цель — золото чемпионата мира, и теперь у нее в активе победы на всех крупных международных турнирах, которые только существуют в природе. Единственная фигуристка, кто добивался таких же результатов, — несравненная Ким Ён А из Южной Кореи.

Теперь Алина может себе позволить кататься в удовольствие и не зацикливаться на призовых местах. Ее новые программы не пестрят техническими новшествами — собственно, их там и вовсе нет. "Произволка" подешевела на один балл по базовой стоимости в сравнении с прошлым сезоном. Более того, ранее 17-летняя фигуристка сообщила, что в нынешнем сезоне усложнять контент не планирует.

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Впрочем, ей это сейчас и не нужно. Уже на сентябрьских контрольных прокатах Алина предстала в прекрасной физической форме и к Japan Open, кажется, стала еще лучше. В Японии она за свой прокат получила 154,41 балла — совсем чуть-чуть меньше, чем за победную произвольную программу с прошлогоднего мирового первенства. Ее обожают судьи, а программы, несмотря на все вводные, по-прежнему остаются одними из самых сложных в мире. Так что высочайшие оценки ей в любом случае обеспечены.

Вряд ли у Загитовой возникнут проблемы с выходом в финал Гран-при. В остальное же время можно выступать с легким сердцем, наслаждаясь делом всей жизни и купаясь в любви болельщиков. Вероятно, сейчас у Алины наступает самое счастливое время в карьере.

У Медведевой же дела немного сложнее. После серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане и ухода от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру фигуристка столкнулась с прессингом со стороны болельщиков на фоне ухудшения результатов. В прошлом сезоне она не смогла пробиться в финал Гран-при, а в сборную России на чемпионат мира ей пришлось отбираться через финал Кубка России. На мировом первенстве в Саппоро она в невероятной конкуренции завоевала бронзовую медаль, однако фигурнокатательная общественность на этом не успокоилась.

В нынешний сезон 19-летняя россиянка входит трудно. На турнире "Осенняя классика" в канадском Оквилле она стала второй, показав при этом хорошие баллы (217,43), но уже на следующих состязаниях "Шанхай Трофи" (3−5 октября) ее результат значительно ухудшился. В Китае ей совсем не далась произвольная программа, что вылилось в крайне низкие для уровня двукратной чемпионки мира и Европы оценки (191,78). И хоть она и выиграла этот турнир, оптимизма это не прибавило.

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Очевидно, что на текущий момент Медведева еще не успела набрать форму. В начале сезона это абсолютно нормальное явление, со временем все может перемениться. Но для конкуренции за самые высокие места фигуристке необходимо усложнить программы. К примеру, ранее Медведева сообщила, что работает над четверным сальховом, однако в прокатах мы его, вероятно, увидим нескоро. Выход в финал Гран-при в таких условиях представляется очень тяжелой задачей, особенно с учетом того, что на обоих своих этапах серии Медведева будет конкурировать с Трусовой. Остается лишь верить, что Евгения сможет справиться со всеми навалившимися на нее проблемами.

Туктамышева будет в лидерах?

В прошлом сезоне спортсменка вновь ворвалась в элиту мирового фигурного катания. Подопечная Алексея Мишина восстановила тройной аксель, который некогда помог ей выиграть чемпионат мира и Европы, и отправилась с ним на охоту за фигуристками Тутберидзе. Да и из остального мира — тоже.

Охота получилась славной. Золото и бронза этапов Гран-при, третье место в финале серии и большие перспективы на главных стартах сезона — чемпионатах Европы и мира. Но тут случилась неприятность. Перед стартом декабрьского чемпионата России в Саранске Туктамышева попала в больницу с воспалением легких. Итог — фигуристка не попала ни на Европу, ни на мир.

Но Елизавета не отчаялась. В новый сезон 22-летняя фигуристка вступает с еще более "тяжелой" технической базой. В ее произвольной программе отныне значатся два тройных акселя, причем один из них — в каскаде с двойным тулупом. Решение усложнить программы назревало, особенно с учетом того, что за попадание в финал Гран-при Туктамышевой теперь предстоит бороться не только с сильными японками, а также с Загитовой и Медведевой, но и со вчерашними юниорками Тутберидзе, которые уже дважды обыграли ее в предсезонке. Конечно, Елизавете придется тяжело, но если проблемы со здоровьем обойдут ее стороной, все должно получиться. Особенно если судьи не будут занижать ей оценки за компоненты.

Владислав Жуков

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