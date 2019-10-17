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Футбол в России

Семак: ФК "Ростов" здорово играет в быстрых атаках, Шомуродов действует блестяще

Главный тренер "Зенита" прокомментировал травмы игроков клуба - бразильца Малкома и аргентинца Эмануэля Мамманы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/

ТАСС, 17 октября. "Ростов" обладает квалифицированными футболистами, команда отлично действует в быстрых атаках. Такое мнение высказал главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, которого цитирует пресс-служба клуба.

"Зенит" примет "Ростов" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 19 октября, начало - 19:00 мск.

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"Травм нет, но матчи сборных - всегда проблема для тренерского штаба, команда собралась в полном составе только сегодня, - заявил Семак. - "Ростов" здорово играет в быстрых атаках, у них очень квалифицированные игроки, которые могут обыграть, решить эпизод, исполнить стандарт. [Элдор] Шомуродов действует просто блестяще: это касается и движения, и завершения, и игры на команду".

Специалист прокомментировал травмы игроков клуба - бразильца Малкома и аргентинца Эмануэля Мамманы: "В случае с Малкомом надеялись, что будет достаточно консервативного лечения, что он поможет нам в осенней части чемпионата, но это жизнь. Очень переживаем за Мамману. Мы будем полностью поддерживать Эмануэля во всем и надеяться на то, что он полностью восстановится".

Малком получил травму 10 августа во встрече пятого тура чемпионата России против "Динамо" (2:0), 22-летний игрок восстановится только к зимней паузе. Маммана получил травму в матче 12-го тура против "Урала" (3:1) 6 октября, 23-летний футболист пропустит до восьми месяцев.

После 12 туров РПЛ "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Столько же очков в активе "Ростова", который располагается на второй строчке за счет дополнительных показателей.

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