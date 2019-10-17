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Летние олимпийские виды спорта

Главный тренер сборной России по гандболу Кокшаров возглавил "Вардар"

Специалист будет совмещать работу главным тренером и спортивным директором в македонском клубе с работой в национальной команде
Главный тренер женской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров Soeren Stache/dpa via AP
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров
© Soeren Stache/dpa via AP

ТАСС, 17 октября. Эдуард Кокшаров, возглавляющий мужскую сборную России по гандболу, назначен на пост главного тренера северомакедонского клуба "Вардар". Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

43-летний специалист будет совмещать работу главным тренером и спортивным директором в македонском клубе с работой в сборной России. На посту главного тренера "Вардара" Кокшаров сменил испанца Давида Писонеро, который возглавлял команду с начала текущего сезона.

"Решение принято президентом клуба Сергеем Самсоненко после матча Лиги чемпионов против "Киля", в котором северомакедонский клуб уступил со счетом 20:31, - сказал Кокшаров. - Сегодня я провел вторую тренировку в новой роли, впереди нас ждет матч против "Веспрема" в Лиге чемпионов, понимаю, что кардинально за такой маленький срок ничего не поменять. Надо сохранить то, что есть, ничего не ломать и поработать над нюансами. Самое главное - подготовиться к важной игре, мое назначение - вынужденная мера".

"Буду возглавлять "Вардар" до тех пор, пока клуб не подберет нового тренера, то есть в ближайшие несколько месяцев, возможно, до конца сезона. Функции спортивного директора клуба по-прежнему остаются на мне. Нагрузка возрастет, но это надо принимать и работать - другого не дано", - добавил специалист.

В качестве игрока Кокшаров стал олимпийским чемпионом 2000 года и бронзовым призером Игр-2004, также в его активе золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебряная медаль чемпионата Европы (2000). Выступая за словенский "Целе", Кокшаров стал победителем Лиги чемпионов (2004), в составе "Чеховских медведей" Кокшаров дважды стал чемпионом России (2012, 2013). В 2013 году завершил карьеру игрока, сборную России Кокшаров возглавляет с лета 2017 года, спортивным директором "Вардара" работает с 2016 года. 

"Вардар" является 10-кратным чемпионом страны, клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов (2017, 2019). В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Вардар" занимает третье место в группе В после четырех туров, имея в активе шесть очков, в SEHA-Газпром лиге северомакедонский клуб идет на втором месте в группе А (9 очков, 4 матча).

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