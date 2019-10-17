Главный тренер сборной России по гандболу Кокшаров возглавил "Вардар"

ТАСС, 17 октября. Эдуард Кокшаров, возглавляющий мужскую сборную России по гандболу, назначен на пост главного тренера северомакедонского клуба "Вардар". Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

43-летний специалист будет совмещать работу главным тренером и спортивным директором в македонском клубе с работой в сборной России. На посту главного тренера "Вардара" Кокшаров сменил испанца Давида Писонеро, который возглавлял команду с начала текущего сезона.

"Решение принято президентом клуба Сергеем Самсоненко после матча Лиги чемпионов против "Киля", в котором северомакедонский клуб уступил со счетом 20:31, - сказал Кокшаров. - Сегодня я провел вторую тренировку в новой роли, впереди нас ждет матч против "Веспрема" в Лиге чемпионов, понимаю, что кардинально за такой маленький срок ничего не поменять. Надо сохранить то, что есть, ничего не ломать и поработать над нюансами. Самое главное - подготовиться к важной игре, мое назначение - вынужденная мера".

"Буду возглавлять "Вардар" до тех пор, пока клуб не подберет нового тренера, то есть в ближайшие несколько месяцев, возможно, до конца сезона. Функции спортивного директора клуба по-прежнему остаются на мне. Нагрузка возрастет, но это надо принимать и работать - другого не дано", - добавил специалист.

В качестве игрока Кокшаров стал олимпийским чемпионом 2000 года и бронзовым призером Игр-2004, также в его активе золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебряная медаль чемпионата Европы (2000). Выступая за словенский "Целе", Кокшаров стал победителем Лиги чемпионов (2004), в составе "Чеховских медведей" Кокшаров дважды стал чемпионом России (2012, 2013). В 2013 году завершил карьеру игрока, сборную России Кокшаров возглавляет с лета 2017 года, спортивным директором "Вардара" работает с 2016 года.

"Вардар" является 10-кратным чемпионом страны, клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов (2017, 2019). В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Вардар" занимает третье место в группе В после четырех туров, имея в активе шесть очков, в SEHA-Газпром лиге северомакедонский клуб идет на втором месте в группе А (9 очков, 4 матча).