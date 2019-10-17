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Зимние олимпийские виды спорта

Российская биатлонистка Сабитова решила выступать за сборную Белоруссии

Ранее спортсменка никогда не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом оформления ее перехода.

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Сабитовой 22 года, она представляет Удмуртию. Биатлонистка никогда не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах. На последнем чемпионате страны она выступила в одной личной гонке - в спринте, в котором заняла 44-е место.

Белорусская федерация биатлона и Сабитова обратились в Союз биатлонистов России с просьбой одобрить переход, прошение было удовлетворено.

Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), который пока наложил мораторий на переходы биатлонистов. Запрет должен быть снят после принятия нового устава организации на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене.

В среду стало известно, что сменить спортивное гражданство собирается и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова, 27-летняя россиянка с нового сезона планирует выступать за сборную Словении.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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