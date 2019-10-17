МОК утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафона на ОИ-2020 в Саппоро

Женский марафон состоится 2 августа, мужской - 9 августа. Мужская ходьба (20 км) - 31 июля, женская ходьба (20 км) - 7 августа, мужская ходьба на 50 км - 8 августа. Также отмечается, что соревнования по легкой атлетике (дистанции 5000 м и более) перенесены на вечерние сессии. Утренние матчи по регби должны заканчиваться не позднее 12 часов, а горные этапы велогонок начнутся не ранее 15 часов.

ТАСС, 17 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафонские дисциплины во время летних Олимпийских игр 2020 года из Токио в Саппоро. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo News.

Отмечается, что данные меры обусловлены необходимостью обезопасить атлетов, которые могут пострадать от жары. МОК уже проинформировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о планируемых изменениях. Глава IAAF Себастьян Коу поддержал эту инициативу.

Ранее в МОК отметили, что приняли решение о переносе из-за более низкой температуры в Саппоро, где в августе средние показатели не достигает 21 градуса, тогда как в Токио столбик термометра превышает плюс 27.

По ходу чемпионата мира - 2019 в Дохе организаторы турнира подвергались критике за то, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе проходили в экстремальных условиях: в ночное время при 30-градусной жаре и повышенной влажности, в условиях духоты. Так, почти половина участниц женского марафона не добралась до финиша, некоторым требовалась медицинская помощь, поскольку они теряли сознание.