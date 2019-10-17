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Летние олимпийские виды спорта

Анохин: российские футбольные сборные достойно выступили на Всемирных пляжных играх

Мужская сборная России в финале турнира по пляжному футболу со счетом 3:9 проиграла бразильцам
Член комитета по разновидностям футбола РФС Сергей Анохин ТАСС/Дмитрий Рогулин
Описание
Член комитета по разновидностям футбола РФС Сергей Анохин
© ТАСС/Дмитрий Рогулин

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по пляжному футболу показали достойные результаты на Всемирных пляжных играх в Дохе. Об этом ТАСС рассказал в четверг по телефону член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Соревнования завершились в среду. Мужская сборная России в финале со счетом 3:9 проиграла бразильцам.

"Безусловно, на данном этапе серебряная медаль - это успех для нашей команды, я поздравляю сборную с очень достойным выступлением на Всемирных пляжных играх. Мы опередили основных конкурентов, таких как сборные Ирана, Италии, Испании, в финале сыграли с действительно очень сильной сборной Бразилии, которая на данном этапе находится намного выше всех остальных команд и, к сожалению, выше нашей сборной. Но у нас еще есть достаточно времени, чтобы более серьезно подготовиться к чемпионату мира и к таким серьезным играм. У нас не было несколько ключевых игроков, например, основного вратаря Максима Чужкова, в этом сезоне у нас еще будет возможность проявить себя - главный турнир [чемпионат мира] впереди", - отметил Анохин.

"Все ребята выкладывались по максимуму, мы бились за золотые медали, как и в любом турнире. Что касается подготовки к чемпионату мира, то главному тренеру было интересно посмотреть на нескольких ребят, которые не так давно в нашей сборной. Самое главное, чтобы наши основные ребята были готовы к чемпионату мира, подошли без травм и в наилучшей форме. Мы дадим бой любой команде, даже бразильцам", - добавил собеседник агентства.

Женская сборная России в полуфинале со счетом 2:3 проиграла испанкам, а в матче за третье место уступила бразильянкам (3:4). "Достойное выступление, девчонкам не хватило буквально одного гола, чтобы быть в финале, они были рядом с золотыми медалями, поэтому за них вдвойне обидно. У нас не было нашей основной футболистки Марины Федоровой (лучшей футболистки мира по итогам 2018 года - прим. ТАСС), если бы она была, то, конечно, добавила бы нашей команде скорости и результативности. Я рад, что женский пляжный футбол у нас развивается и движется в правильном направлении", - заключил Анохин.

Чемпионат мира по пляжному футболу среди мужчин пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

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Летние олимпийские виды спорта
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