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ММА

Еще один брат Хабиба Нурмагомедова может перейти в UFC

В настоящий момент Умар Нурмагомедов является чемпионом российской лиги GFC

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов планирует перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

"Выбирая между боем с Лобовым и контрактом с UFC, я выберу UFC. Я сейчас хочу провести защиту, и, надеюсь, меня подпишут в UFC. Не знаю, зачем мне бой с бойцом, у которого отрицательный рекорд", - сказал Умар Нурмагомедов.

В UFC уже подписан еще один двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова - Абубакар.

В настоящий момент Умар Нурмагомедов является чемпионом российской лиги GFC. Всего на его счету 11 побед и ни одного поражения.

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