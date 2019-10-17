СМИ: матч чемпионата Испании по футболу может впервые пройти за пределами страны

ТАСС, 17 октября. Испанская Ла Лига планирует провести матч 16-го тура национального первенства страны между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико" в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Встреча запланирована на 8 декабря и может стать первой игрой чемпионата Испании, проведенной за пределами страны. По информации источника, Ла Лига достигла соглашения с обоими клубами о проведении матча на арене "Хард Рок Стэдиум".

"Я надеюсь, что матч с "Атлетико" удастся провести в Майами, - цитирует президента "Вильярреала" Фернандо Роига портал El Transistor. - Наш клуб и "Атлетико" согласились провести матч в Майами, я считаю, что проведение матча чемпионата Испании за границей является положительным шагом для всех сторон".

Также сообщается, что во вторник вице-президент "Вильярреала" Мануэль Льянеса встречался с официальными представителями Ла Лиги в Мадриде и обсудил детали проведения игры в Майами. "Вильярреал" возместит владельцам абонементов средства за проведение матча в США.

В прошлом сезоне Ла Лига намеревалась провести подобным образом встречу 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной", однако в ходе переговоров "Барселона" отказалась играть в США. 12 августа 2018 года матч за Суперкубок Испании был впервые сыгран за пределами страны, встреча между "Барселоной" и "Севильей" прошла в Танжере (Марокко) и завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонской команды.

"Атлетико", который является соперником московского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании (15 очков), "Вильярреал" располагается на девятом месте (11 очков). В девятом туре мадридский клуб примет "Валенсию" в субботу, "Вильярреал" в воскресенье на выезде сыграет с "Эспаньолом".