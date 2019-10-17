СМИ: "Интер" может приобрести футболиста "Зенита" Дзюбу в январе

ТАСС, 17 октября. Итальянский футбольный клуб "Интер" может приобрести у российского "Зенита" нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание Il Giornale.

По данным источника, "Интер" может подписать контракт с Дзюбой уже в январе. Соглашение с "Зенитом" у 31-летнего футболиста истекает летом 2020 года. Также итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением французского форварда английского "Челси" Оливье Жиру. "Интер" ищет футболиста в группу атаки в связи с травмой чилийца Алексиса Санчеса, который выбыл из строя на три месяца.

Дзюба является воспитанником московского "Спартака", в составе которого он трижды стал серебряным призером чемпионатов России (2006, 2007, 2012). За "Зенит" игрок выступает с 2015 года, россиянин провел за петербургский клуб 154 матча, в которых забил 58 мячей и сделал 45 голевых передач. В составе "Зенита" Дзюба стал чемпионом России (2019), бронзовым призером национального первенства (2016, 2017), обладателем Кубка России (2016) и Суперкубка России (2015, 2016). Дзюба является капитаном сборной России, он забил 24 гола в 40 матчах за национальную команду.

После 12 туров Российской премьер-лиги "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.