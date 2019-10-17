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КХЛ

Воропаев: ХК "Сочи" доверяет тренеру Бересневу, команда показывает хорошую игру

Под руководством специалиста команда проиграла два домашних матча

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" доверяет исполняющему обязанности главного тренера команды Леониду Бересневу. Об этом ТАСС по телефону рассказал генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев.

"Сочи" в последних десяти играх регулярного чемпионата потерпел девять поражений. 12 октября с поста главного тренера был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Береснев, входивший в его штаб. Под руководством латвийского специалиста команда проиграла два домашних матча - ЦСКА (0:2) и магнитогорскому "Металлургу" (3:4 в овертайме).

"Конечно, мы доверяем тренерскому штабу, приставка и. о. не имеет никакого значения. Прошло две игры, играли хорошо. Надо понимать содержание работы, которая проводится. Сейчас пошло общение с игроками, в любом случае это даст результат", - отметил Воропаев.

"Сочи" набрал 15 очков в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче "Сочи" 18 октября примет новосибирскую "Сибирь".

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