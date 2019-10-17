Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 по футболу одобрил организацию фан-зон в городах РФ

ТАСС, 17 октября. Оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге на заседании наблюдательного совета одобрил порядок организации дополнительных зон публичного просмотра матчей турнира в российских городах, не принимающих турнир. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета российской части чемпионата Европы.
Отмечается, что предложения об организации фан-зон в дни матчей турнира были направлены во все регионы России, и около 40 из них на данный момент подтвердили намерение принять участие в проекте.
"Фан-зоны стали, пожалуй, одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу, и нас приятно удивило, что желание организовать такие площадки во время чемпионата Европы - 2020 высказали власти городов, которые не участвовали в проведении чемпионата мира. Мы уверены, что совместный просмотр матчей чемпионата Европы придаст сборной России дополнительных сил, подарит незабываемые впечатления болельщикам по всей стране и повысит интерес россиян к футболу", - отметил генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
"Оргкомитет также планирует организовать культурную программу, в которую войдут события и мероприятия в области изобразительного, классического и улично-массового искусства. Культурная программа, которую мы с радостью представим жителям, гостям Санкт-Петербурга и всем болельщикам во время чемпионата Европы, поддержит давние традиции сопровождения футбольных турниров подобными мероприятиями - вспомним замечательный концерт на Красной площади в честь открытия ЧМ-2018 с участием звезд мировой величины. В город на Неве на чемпионат Европы приедут в том числе те, кто ни разу там не был, и этим людям мы покажем нашу культуру так, как ее может показать только Санкт-Петербург - удивительный, самобытный город, один из красивейших в мире", - подчеркнула председатель наблюдательного совета оргкомитета, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.