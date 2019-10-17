Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 по футболу одобрил организацию фан-зон в городах РФ

ТАСС, 17 октября. Оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге на заседании наблюдательного совета одобрил порядок организации дополнительных зон публичного просмотра матчей турнира в российских городах, не принимающих турнир. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета российской части чемпионата Европы.

Отмечается, что предложения об организации фан-зон в дни матчей турнира были направлены во все регионы России, и около 40 из них на данный момент подтвердили намерение принять участие в проекте.

"Фан-зоны стали, пожалуй, одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу, и нас приятно удивило, что желание организовать такие площадки во время чемпионата Европы - 2020 высказали власти городов, которые не участвовали в проведении чемпионата мира. Мы уверены, что совместный просмотр матчей чемпионата Европы придаст сборной России дополнительных сил, подарит незабываемые впечатления болельщикам по всей стране и повысит интерес россиян к футболу", - отметил генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.