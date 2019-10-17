Олимпийский призер сноубордист Олюнин прооперирован в Германии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр сноубордист Николай Олюнин был прооперирован в Германии. Об этом Олюнин рассказал ТАСС в четверг.

Олюнин в феврале 2018 года получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии, и пропустил прошлый сезон.

"Летом я прилетал в Германию на операцию, но доктор настоял на том, чтобы подождать еще немного, так как нога все еще не зажила. Сейчас мне наконец-то сделали заключительную операцию. Хирург доволен результатом, мне вытащили пластины из голени, восстановили крестообразную связку", - рассказал Олюнин.

"Врач сказал, что еще, конечно, потребуется качественная реабилитация, буду проходить ее в Красноярске. По времени это займет около пяти-шести месяцев, и я буду полностью готов", - сообщил 27-летний сноубордист.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.