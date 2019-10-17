Хоккеист московского "Динамо" Петерссон выбыл из-за травмы до конца октября

ТАСС, 17 октября. Шведский нападающий московского "Динамо" Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Встреча между "Динамо" и ЦСКА прошла в среду на "ВТБ-Арене" и завершилась победой армейцев со счетом 2:1. В начале третьего периода Петерссон получил травму, после которой на льду не появлялся. Также по ходу третьего периода повреждение получил другой форвард бело-голубых - Вячеслав Кулемин. После игры главный тренер команды Владимир Крикунов отметил, что шведский форвард, скорее всего, выбыл из строя, а шансы на участие Кулемина в следующей игре - 50 на 50.

"Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября. Вячеслав Кулемин избежал серьезного повреждения и отправится на ближайший выезд в составе команды", - сообщает пресс-служба.

Петерссон в нынешнем сезоне провел 18 матчей, в которых набрал 14 очков (7 голов + 7 голевых передач) и является лучшим снайпером команды. На счету Кулемина 7 (6+1) очков в 17 играх.

"Динамо" в следующем матче регулярного чемпионата сыграет на выезде с "Куньлунем" 19 октября.