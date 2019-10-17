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Зимние олимпийские виды спорта

Олюнин надеется принять участие в чемпионате России по сноуборду в 2020 году

Планируется, что турнир пройдет 9-23 марта 2020 года в Красноярске
Николай Олюнин EPA/JENS BUETTNER
Описание
Николай Олюнин
© EPA/JENS BUETTNER

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр сноубордист Николай Олюнин надеется восстановиться к чемпионату России 2020 года и принять участие в соревнованиях по сноуборд-кроссу. Об этом спортсмен рассказал ТАСС в четверг.

Олюнин в феврале 2018 года получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии, и пропустил прошлый сезон.

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"Планов [на текущий сезон] никаких нет, пока не буду загадывать. Много раз уже планировал разное, а выходило не в мою пользу, пусть будет как будет, буду восстанавливаться и делать все для этого. В этом сезоне точно не будет никаких соревновательных стартов, кроме чемпионата России. Если успею к нему восстановиться, то это будет отличный результат", - отметил Олюнин.

Планируется, что чемпионат России по сноуборду пройдет 9-23 марта 2020 года в Красноярске. Соревнования по сноуборд-кроссу состоятся 22 марта.

Спортсмен также подчеркнул, что его общественная деятельность не скажется на спортивной карьере. В сентябре стало известно, что 27-летний Олюнин был избран депутатом городского Совета Красноярска. "Моя деятельность в роли депутата совершенно не помешает спортивной карьере. Но я сделаю все возможное, чтобы оставаться таким же активным общественником, даже если буду продолжать спортивную карьеру", - сказал собеседник агентства.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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