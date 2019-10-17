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КХЛ

"Локомотив" прервал пятиматчевую победную серию "Адмирала" в КХЛ

Ярославский клуб добился победы над командой из Владивостока в серии буллитов

ТАСС, 17 октября. Владивостокский "Адмирал" по буллитам со счетом 3:4 дома уступил ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победный буллит реализовал Стефан Да Коста. В составе "Адмирала" шайбы забросили Кирилл Воронин (13-я минута), Владимир Бутузов (21) и Адам Альмквист (29). У "Локомотива" отличились Да Коста (22), Даниил Апальков (23) и Григорий Денисенко (52).

Владивостокский клуб не может победить "Локомотив" на своем льду на протяжении пяти матчей подряд, последний раз "Адмирал" обыграл дома "Локомотив" 23 октября 2014 года (2:1 Б). Ранее в четверг хабаровский "Амур" на своем льду переиграл череповецкую "Северсталь" (1:0).

"Адмирал" занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка после 18 матчей. "Локомотив" идет на девятом месте в Западной конференции, набрав 16 очков после 18 матчей. "Адмирал" потерпел первое поражение за последние шесть матчей.

В субботу "Адмирал" примет "Северсталь", в понедельник "Локомотив" на своем льду сыграет с челябинским "Трактором".

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