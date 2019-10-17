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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистка Кудерметова: поддержка зрителей помогла выстоять в матче со Свитолиной

Россиянка победила представительницу Украины во втором круге "ВТБ Кубка Кремля" со счетом 6:2, 1:6, 7:5

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что поддержка болельщиков помогла ей совершить камбэк и победить в матче с четвертой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной во втором круге "ВТБ Кубка Кремля" в Москве. Об этом она заявила журналистам.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:5 в пользу 22-летней россиянки, впервые обыгравшей теннисистку из первой пятерки мирового рейтинга.

"Мне кажется, что мне удалось выстоять и совершить камбэк только благодаря поддержке зрителей, - сказала Кудерметова. - Я старалась играть активно: прессовать, идти к сетке, добивать. Когда мы играли на задней линии, у меня было меньше шансов с ней".

В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между соотечественницами Варварой Грачевой и Анастасией Павлюченковой, который пройдет позднее в четверг.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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