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Футбол в Испании

СМИ: футболиста "Вильярреала" ограбили на сумму €100 тыс.

Из дома защитника Андре Замбо-Ангиссы были украдены драгоценности

ТАСС, 17 октября. Воры украли у камерунского защитника Андре Замбо-Ангиссы, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за испанский "Вильярреал", драгоценности на сумму €100 тыс. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

По информации источника, 23-летнего игрока ограбили на прошлых выходных, когда группа лиц пыталась обокрасть дома некоторых игроков мадридских "Реала" и "Атлетико". Сообщается, что ранее были ограблены игрок "Вильярреала" Токо Экамби и футболисты "Валенсии" Эсекьель Гарай, Габриэль Паулиста и Жоффрей Кондогбиа, живущие недалеко от Замбо-Ангиссы.

Права на Замбо-Ангиссу принадлежат английскому "Фулхэму", в текущем сезоне игрок выступает за "Вильярреал" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел семь матчей. Ранее он также играл за французский "Марсель". В составе сборной Камеруна игрок провел 20 матчей, в которых забил два мяча.

"Вильярреал" располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 11 очками. В девятом туре "Вильярреал" в воскресенье на выезде сыграет с "Эспаньолом". Ранее в четверг сообщалось, что "Вильярреал" и "Атлетико" намерены провести матч 16-го тура, который запланирован на 8 декабря, в Майами (штат Флорида, США). Лига совместно с клубами уже подала соответствующий запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

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