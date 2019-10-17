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"ВТБ Кубок Кремля"

Россиянин Авидзба уступил сербу Милоевичу во втором круге "ВТБ Кубка Кремля"

Встреча завершилась со счетом 5:7, 0:6

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Ален Авидзба проиграл сербу Николе Милоевичу в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу 24-летнего серба. В первом сете россиянин взял два гейма на подаче соперника, но уступил три на своей. Спортсмены встречались впервые. Милоевич вышел в 1/4 финала, где сыграет с победителем встречи между шестым сеяным турнира россиянином Андреем Рублевым и белорусом Егором Герасимовым, которая пройдет позднее в четверг.

Милоевич уступил чеху Лукашу Росолу в финале квалификации, однако из-за того, что четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев снялся с турнира из-за усталости, Милоевич был приглашен для участия в основной сетке турнира и стартовал со второго круга (с этой стадии турнира выступление должен был начать Медведев в качестве первого номера посева).

19-летний Авидзба в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 498-е место, Милоевич - 164-е место.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турниры в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Карен Хачанов.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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