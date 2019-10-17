ФСБ намерена участвовать в обеспечении безопасности на матчах ЧЕ-2020 по футболу

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. ФСБ России будет активно участвовать в обеспечении безопасности предстоящего летом 2020 года чемпионата Европы по футболу, планируется применить наработки, использованные во время мирового футбольного первенства, прошедшего в минувшем году в РФ, сообщил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.

"Вопросам обеспечения крупных спортивных мероприятий мы уделяем очень большое внимание", - сказал Бортников в четверг по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств - партнеров ФСБ.

Он напомнил, что во время ЧМ-2018 удалось предотвратить ряд терактов. "Тот позитивный опыт, который мы наработали, востребован нашими партнерами, поэтому мы будем совместно использовать его. И, конечно же, будем активным образом участвовать в той работе, которая будет идти за пределами нашей страны", - сказал Бортников.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.