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Летние олимпийские виды спорта

Двукратный призер Олимпийских игр пловец Смирнов умер в возрасте 62 лет

С 2007 года он работал заместителем директора СШОР Кировского района Санкт-Петербурга

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года в соревнованиях по плаванию Андрей Смирнов умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

"16 октября на 63-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале Андрей Владиславович Смирнов", - говорится в сообщении.

В составе сборной СССР Смирнов стал обладателем серебряной медали Олимпийских игр 1976 года в Монреале в эстафете 4 по 200 м вольным стилем (участвовал в предварительном заплыве), также на его счету бронзовая медаль Игр-1976 в комплексном плавании на 400 м. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 1975 года, двукратным серебряным призером чемпионата Европы 1977 года, а также бронзовым призером континентального первенства 1974 года.

С 2007 года Смирнов был заместителем директора СШОР Кировского района Санкт-Петербурга.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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