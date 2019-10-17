Болгарская полиция накажет девять фанатов за проявления расизма на матче с англичанами

СОФИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Полиция Софии провела масштабную акцию по поиску футбольных болельщиков, демонстрировавших расовую нетерпимость во время отборочного матча ЧЕ-2020 между командами Болгарии и Англии. Как сообщила в четверг прокуратура республики, девять болельщиков были задержаны и доставлены в районное полицейское управление, на большинство из них будет наложено административное наказание, один будет осужден за злостное хулиганство.

"Наблюдающий прокурор решил, что доказательств, собранных в отношении восьми болельщиков, недостаточно для возбуждения уголовного дела. Материалы на них отправлены обратно начальнику полиции для наложения административного наказания в соответствии с законом о соблюдении общественного порядка при проведении спортивных мероприятий (закон предусматривает штраф и запрет на посещение футбольных матчей - прим. корр. ТАСС). В отношении одного болельщика - Ц. Генчева (18 лет) - по факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело, он остается под стражей на 72 часа", - говорится в официальном сообщении прокуратуры. Отмечается, что Генчев ранее уже был осужден и совершил новое преступление в момент испытательного срока, доказательства нарушения общественного порядка получены на основании анализа данных системы видеонаблюдения.

Встреча прошла в понедельник в Болгарии и завершилась со счетом 6:0 в пользу англичан. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов из-за скандала подал в отставку, а Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное дело в отношении БФС и Футбольной ассоциации Англии.