Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Аякс" оштрафован на €68 тыс. по итогам матча Лиги чемпионов против "Валенсии"

Также клуб наказан запретом на продажу билетов в двух ближайших гостевых матчах турнира

ТАСС, 17 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал голландский "Аякс" на €50 тыс. за поведение болельщиков в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Валенсии" (3:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА установил, что в ходе матча, который прошел 2 октября, болельщики гостевой команды устраивали массовые беспорядки на трибунах, а также наносили ущерб стадиону. "Аякс" обязали связаться c "Валенсией" по вопросу компенсации убытков, причиненных болельщиками клуба из Амстердама.

Отмечается, что помимо денежного штрафа, "Аякс" наказан запретом на продажу билетов в двух ближайших гостевых матчах в Лиге чемпионов. УЕФА назначил голландской команде испытательный срок в размере одного года.

Также "Аякс" оштрафован на €18 тыс. за ненадлежащее поведение команды, а именно за грубую игру, показанную игроками. В ходе матча футболистам нидерландского клуба было показано шесть желтых карточек.

Также на €50 тыс. была оштрафована португальская "Витория", болельщики которой в домашнем матче против немецкого "Айнтрахта" (0:1) бросали на поле посторонние предметы и использовали пиротехнику. Болельщики немецкой команды, в свою очередь, нанесли ущерб стадиону и устраивали массовые беспорядки, за что клуб наказан запретом на продажу билетов на гостевые матчи сроком на одну игру, а также "Айнтрахт" обязан возместить "Витории" ущерб.

Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) была оштрафована почти на €30 тыс. за поведение болельщиков в гостевом матче против чешской "Славии" (2:0), фанаты немецкой команды использовали пиротехнику, бросали сторонние предметы на поле и нанесли ущерб стадиону, который УЕФА обязал компенсировать.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Хоккеист "Вегаса" Зыков отстранен на 20 матчей НХЛ за применение запрещенных веществ
Российский форвард не будет получать зарплату во время дисквалификации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС