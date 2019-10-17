"Аякс" оштрафован на €68 тыс. по итогам матча Лиги чемпионов против "Валенсии"

ТАСС, 17 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал голландский "Аякс" на €50 тыс. за поведение болельщиков в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Валенсии" (3:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА установил, что в ходе матча, который прошел 2 октября, болельщики гостевой команды устраивали массовые беспорядки на трибунах, а также наносили ущерб стадиону. "Аякс" обязали связаться c "Валенсией" по вопросу компенсации убытков, причиненных болельщиками клуба из Амстердама.

Отмечается, что помимо денежного штрафа, "Аякс" наказан запретом на продажу билетов в двух ближайших гостевых матчах в Лиге чемпионов. УЕФА назначил голландской команде испытательный срок в размере одного года.

Также "Аякс" оштрафован на €18 тыс. за ненадлежащее поведение команды, а именно за грубую игру, показанную игроками. В ходе матча футболистам нидерландского клуба было показано шесть желтых карточек.

Также на €50 тыс. была оштрафована португальская "Витория", болельщики которой в домашнем матче против немецкого "Айнтрахта" (0:1) бросали на поле посторонние предметы и использовали пиротехнику. Болельщики немецкой команды, в свою очередь, нанесли ущерб стадиону и устраивали массовые беспорядки, за что клуб наказан запретом на продажу билетов на гостевые матчи сроком на одну игру, а также "Айнтрахт" обязан возместить "Витории" ущерб.

Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) была оштрафована почти на €30 тыс. за поведение болельщиков в гостевом матче против чешской "Славии" (2:0), фанаты немецкой команды использовали пиротехнику, бросали сторонние предметы на поле и нанесли ущерб стадиону, который УЕФА обязал компенсировать.