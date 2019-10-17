Клуб НХЛ "Вегас": россиянин Зыков осознанно употреблял запрещенное вещество

ТАСС, 17 октября. Российский нападающий Валентин Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за нарушение программы употребления повышающих физические характеристики спортсменов препаратов и веществ, применял их сознательно. Об этом говорится в заявлении клуба НХЛ "Вегас", за который играет форвард.

В четверг НХЛ объявила о дисквалификации 24-летнего нападающего. До окончания срока отстранения Зыков не будет получать зарплату. Согласно регламенту программы, наказание в виде 20 матчей дисквалификации применяется к хоккеисту, допустившему первое подобное нарушение.

"Мы получили уведомление о том, что Валентин нарушил правила программы, - говорится в заявлении. - Мы следим за всем рационом своих спортсменов на протяжении сезона. Валентин осознанно употреблял запрещенное вещество без согласования с компетентными в данном вопросе сотрудниками клуба. Мы поддерживаем программу и уважаем решение по данному делу".