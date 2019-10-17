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НХЛ

Клуб НХЛ "Вегас": россиянин Зыков осознанно употреблял запрещенное вещество

Нападающий отстранен на 20 матчей

ТАСС, 17 октября. Российский нападающий Валентин Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за нарушение программы употребления повышающих физические характеристики спортсменов препаратов и веществ, применял их сознательно. Об этом говорится в заявлении клуба НХЛ "Вегас", за который играет форвард.

В четверг НХЛ объявила о дисквалификации 24-летнего нападающего. До окончания срока отстранения Зыков не будет получать зарплату. Согласно регламенту программы, наказание в виде 20 матчей дисквалификации применяется к хоккеисту, допустившему первое подобное нарушение.

"Мы получили уведомление о том, что Валентин нарушил правила программы, - говорится в заявлении. - Мы следим за всем рационом своих спортсменов на протяжении сезона. Валентин осознанно употреблял запрещенное вещество без согласования с компетентными в данном вопросе сотрудниками клуба. Мы поддерживаем программу и уважаем решение по данному делу".

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