Хоккеист Зыков заявил, что согласен с отстранением за использование запрещенных веществ

Ранее в четверг НХЛ объявила, что россиянин отстранен на 20 матчей чемпионата за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. Во время отстранения хоккеист не будет получать заработную плату.

"Я был проинформирован, что получил отстранение на 20 игр за нарушение программы. Я понимаю, что несу ответственность за свое тело, принимаю это наказание. Я хочу извиниться перед своей семьей, моими партнерами по команде, перед "Вегасом" и болельщиками, я буду усердно работать во время отстранения, чтобы вернуться в максимально лучшие кондиции", - сказал Зыков.

В текущем сезоне Зыков провел семь матчей за "Вегас", в которых набрал два очка, отдав две результативные передачи. Зыков сможет вернуться на лед 29 ноября в домашней игре регулярного чемпионата против "Аризоны".