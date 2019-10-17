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НХЛ

Хоккеист Зыков заявил, что согласен с отстранением за использование запрещенных веществ

В четверг Национальная хоккейная лига объявила о 20-матчевой дисквалификации российского игрока
Валентин Зыков AP Photo/Paul Sancya
Описание
Валентин Зыков
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 17 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Валентин Зыков заявил, что согласен со своим отстранением за использование запрещенных веществ. Слова 24-летнего россиянина приводит журналист портала Sportsnet Крис Джонстон.

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Ранее в четверг НХЛ объявила, что россиянин отстранен на 20 матчей чемпионата за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. Во время отстранения хоккеист не будет получать заработную плату.

"Я был проинформирован, что получил отстранение на 20 игр за нарушение программы. Я понимаю, что несу ответственность за свое тело, принимаю это наказание. Я хочу извиниться перед своей семьей, моими партнерами по команде, перед "Вегасом" и болельщиками, я буду усердно работать во время отстранения, чтобы вернуться в максимально лучшие кондиции", - сказал Зыков.

В текущем сезоне Зыков провел семь матчей за "Вегас", в которых набрал два очка, отдав две результативные передачи. Зыков сможет вернуться на лед 29 ноября в домашней игре регулярного чемпионата против "Аризоны".

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