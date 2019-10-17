"Ак Барс" прервал серию "Йокерита" из шести побед в КХЛ

КАЗАНЬ, 17 октября. Казанский "Ак Барс" в овертайме переиграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Кирилл Петров (19-я и 38-я минуты), по одной шайбе на свой счет записали Джастин Азеведо (4) и Михаил Фисенко (62). У проигравших дубль на счету Брайана О'Нилла (23, 41), одну шайбу забросил Петер Регин. Нападающий "Йокерита" Петри Контиола провел 500-й матч в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Помимо хельсинской команды, в лиге он выступал за магнитогорский "Металлург", челябинский "Трактор", и ярославский "Локомотив".

Команды провели 12-й очный матч в КХЛ, "Ак Барс" одержал восьмую победу, "Йокерит" был сильнее в противостоянии четыре раза. Казанский клуб обыгрывает команду из Финляндии в третий раз подряд, в последний раз "Йокерит" побеждал "Ак Барс" 16 октября 2018 года, тот матч проходил в Хельсинки и завершился со счетом 3:2. "Йокерит" прервал серию из шести побед подряд, в предыдущий раз клуб проигрывал 25 сентября в домашнем матче против ЦСКА (1:5). "Ак Барс" в последних пяти матчах смог выиграть четырежды.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав в 17 матчах 28 очков, "Йокерит" идет шестым на Западе, в активе клуба 20 очков после 16 игр. В следующем матче "Йокерит" примет на своем льду нижегородское "Торпедо" 19 октября, "Ак Барс" в тот же день сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В другом матче игрового дня петербургский СКА в гостях потерпел второе подряд поражение, уступив нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2). "Нефтехимик" впервые почти за 8 лет смог победить СКА на своей площадке, в предыдущий раз нижнекамский клуб обыгрывал петербуржцев на своем льду 26 ноября 2011 года, после этого клуб потерпел восемь поражений. Форвард СКА Александр Барабанов провел свой 300-й матч в КХЛ.

Также в четверг нижегородское "Торпедо" на выезде разгромило минское "Динамо" (6:0), а подмосковный "Витязь" дома обыграл "Трактор" (3:1).