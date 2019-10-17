Макфи: хоккеист Зыков принимал запрещенное вещество в течение четырех лет

ТАСС, 17 октября. Президент по хоккейным операциям клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Джордж Макфи заявил журналистам, что российский хоккеист команды Валентин Зыков принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет. Слова Макфи приводит портал Sinbin.vegas.

Ранее в четверг НХЛ объявила, что россиянин отстранен на 20 матчей чемпионата за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. Во время отстранения хоккеист не будет получать заработную плату.

"Мы узнали об этом вчера, кажется, что последними. Зыков принимал добавки, которые были не от нас. Зыков сказал, что принимает это в течение четырех лет", - сказал Макфи.

В текущем сезоне Зыков провел семь матчей за "Вегас", в которых набрал два очка, отдав две результативные передачи. Зыков сможет вернуться на лед 29 ноября в домашней игре регулярного чемпионата против "Аризоны".