Шахматист Понкратов стал чемпионом России в блице

ТАСС, 17 октября. Гроссмейстер Павел Понкратов стал победителем чемпионата России по блицу. Соревнования проходят в Сочи.

По итогам турнира Понкратов набрал 12,5 очка, второе место занял Борис Грачев (11,5), третьим стал Александр Шиманов (11), опередивший по дополнительным показателям также набравших 11 очков Сергея Рублевского, Сергея Савицкого и Артема Тимофеева.

В женском турнире победила Анастасия Бондарчук, на ее счету 11,5 очка. Второй стала Наталья Погонина (11), третье место заняла Елена Томилова, набравшая 10,5 очка, такое же количество очков набрали Екатерина Мурашова и Евгения Сухарева, которые уступили Томиловой по дополнительным показателям.

31-летний Понкратов занимает 182-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в его активе 2621 очко.

Соревновательную программу чемпионата России в Сочи продолжат командные соревнования по рапиду, которые стартуют 18 октября.