Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Шахматист Понкратов стал чемпионом России в блице

В женском турнире победила Анастасия Бондарчук

ТАСС, 17 октября. Гроссмейстер Павел Понкратов стал победителем чемпионата России по блицу. Соревнования проходят в Сочи.

По итогам турнира Понкратов набрал 12,5 очка, второе место занял Борис Грачев (11,5), третьим стал Александр Шиманов (11), опередивший по дополнительным показателям также набравших 11 очков Сергея Рублевского, Сергея Савицкого и Артема Тимофеева.

В женском турнире победила Анастасия Бондарчук, на ее счету 11,5 очка. Второй стала Наталья Погонина (11), третье место заняла Елена Томилова, набравшая 10,5 очка, такое же количество очков набрали Екатерина Мурашова и Евгения Сухарева, которые уступили Томиловой по дополнительным показателям.

31-летний Понкратов занимает 182-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в его активе 2621 очко.

Соревновательную программу чемпионата России в Сочи продолжат командные соревнования по рапиду, которые стартуют 18 октября.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Кущенко: дуэль Шведа и Джеймса стала украшением матча Евролиги между ЦСКА и "Химками"
Встреча прошла на столичной арене "Мегаспорт" в присутствии 7211 зрителей и завершилась победой армейцев со счетом 99:86
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС