Кущенко: дуэль Шведа и Джеймса стала украшением матча Евролиги между ЦСКА и "Химками"

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Дуэль лучших снайперов баскетбольной Евролиги Алексея Шведа и Майка Джеймса стала украшением матча между ЦСКА и "Химками". Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своем паркете переиграл подмосковные "Химки" со счетом 99:86 в матче Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 очков. Он установил лучший результат сезона Евролиги по количеству набранных очков за один матч. 18 очков баскетболист записал на свой счет в первой четверти.

"Игра держала в напряжении до конца, чувствовался нерв, даже когда армейцы были впереди на 15 очков. И мы увидели прекрасную дуэль двух лучших снайперов Евролиги - Джеймса и Шведа, которая стала украшением игры, - сказал Кущенко. - И это только начало противостояния ЦСКА и "Химок" в этом сезоне. И у той, и у другой команды есть еще много опций для улучшения игры".

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав три матча в трех матчах. "Химки" располагаются на пятом месте, дважды победив и один раз потерпев поражение.

ЦСКА на выезде сыграет с немецкой "Альбой" в матче четвертого тура Евролиги 25 октября, днем ранее "Химки" в гостях сыграют с немецкой "Баварией".