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Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр в Минске по версии АНОК

На Играх в Минске Дина Аверина завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль
Дина Аверина Егор Алеев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 октября. Российская гимнастка Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр - 2019 в Минске по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Лучшим спортсменом турнира был признан итальянский лучник Мауро Несполи. Награды были вручены в ходе 26-й генеральной ассамблеи АНОК, которая прошла в Дохе.

"Добавим еще одну награду к растущей коллекции Дины Аверины, лучшей спортсменки Европейских игр 2019 года", - говорится в сообщении.

Европейские игры в Минске проходили с 21 по 30 июня. Российская команда заняла в общем медальном зачете первое место, завоевав 109 наград: 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые, вторыми стали белорусские спортсмены (24-16-29), третьими - украинцы (16-17-18). Аверина на турнире завоевала три золотые медали (многоборье, обруч, лента), одну серебряную (булавы) и одну бронзовую награду (мяч).

На последнем чемпионате мира, который прошел в конце сентября в Баку, Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с мячом, булавами, лентами, а также в индивидуальном и командном многоборье. В ее активе три титула абсолютной чемпионки мира, а всего 13 золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Аверина стала пятой гимнасткой в истории, сумевшей трижды выиграть личное многоборье на чемпионатах мира. Ранее это удавалось лишь болгаркам Марии Гиговой (1969, 1971, 1973) и Марии Петровой (1993-1995), а также россиянкам Евгении Канаевой (2009-2011) и Яне Кудрявцевой (2013-2015).

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