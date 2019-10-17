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"ВТБ Кубок Кремля"

Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

В матче второго круга она обыграла соотечественницу Варвару Грачеву
Анастасия Павлюченкова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Варвару Грачеву в матче второго круга турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу 28-летней Павлюченковой.

Павлюченкова, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), является победителем 12 турниров WTA, также на ее счету выходы в четвертьфинал всех турниров Большого шлема. На счету 19-летней Грачевой (121-е место в рейтинге) нет побед на турнирах серии WTA, она не принимала участия в турнирах Большого шлема.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее в четверг переиграла четвертую ракетку мира украинку Элину Свитолину (6:2, 1:6, 7:5).

В другом матче второго круга француженка Кристина Младенович переиграла Анастасию Севастову из Латвии со счетом 7:5, 3:6, 6:3. В четвертьфинале Младенович сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла Дарья Касаткина.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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