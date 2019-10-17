Баскетболист ЦСКА Джеймс не считает, что у него принципиальное противостояние со Шведом

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник ЦСКА Майк Джеймс не считает, что у него есть принципиальное противостояние с защитником "Химок" Алексеем Шведом. Об этом он заявил ТАСС.

В четверг ЦСКА на своем паркете переиграл подмосковные "Химки" со счетом 99:86 в матче Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс, набравший 28 очков. Он установил лучший результат сезона Евролиги по количеству набранных очков в одном матче. 18 очков баскетболист записал на свой счет в первой четверти.

"Я просто старался действовать агрессивно в атаке с самого начала. И отлично действовала вся команда, - сказал Джеймс. - По поводу нашей дуэли со Шведом, то я уважаю его, как хорошего игрока. Но не думаю, что у нас какое-то принципиальное противостояние. Для меня главное, чтобы побеждала команда, а не личная статистика".

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав три победы в трех матчах. "Химки" располагаются на пятом месте, дважды победив и один раз потерпев поражение.

ЦСКА на выезде сыграет с немецкой "Альбой" в матче четвертого тура Евролиги 25 октября, днем ранее "Химки" в гостях сыграют с немецкой "Баварией".