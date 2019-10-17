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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по керлингу одержала победу над французами на ЧМ в миксте

Ранее россияне досрочно обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира

ТАСС, 17 октября. Сборная России по керлингу обыграла команду Франции со счетом 9:2 на чемпионате мира среди смешанных команд. Турнир проходит в шотландском Абердине.

В составе российской сборной выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. В среду российская команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, обыграв команду Финляндии (7:5).

В турнирной таблице группы Е российская команда занимает первое место, одержав в семи матчах семь побед. Второе и третье место занимают команды Швейцарии и Южной Кореи, также обеспечившие себе выход в плей-офф турнира. Следующий матч сборная России проведет в рамках 1/8 финала, который пройдет в пятницу, соперник россиян определится позднее.

В турнире принимают участие 40 команд, которые разделены на пять групп. В плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвертое место.

Чемпионат мира среди смешанных команд проводится с 2015 года. Сборная России выигрывала золото (2016) и бронзовые медали (2018). Действующим чемпионом мира является команда Канады.

Турнир завершится 19 октября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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