Грищук и Каруана сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира на острове Мэн

ТАСС, 18 октября. Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в седьмом туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

Россияне Сергей Карякин и Владимир Федосеев не смогли выявить победителя, как и Никита Витюгов и испанец Давид Гихарро, Кирилл Алексеенко и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также сыграли вничью.

Армянин Левон Аронян переиграл китайца Ван Хао, Юй Янъи (Китай) и Пархaм Магсудлу (Иран) завершили матч вничью, так же как и украинец Юрий Криворучко и индиец Вишванатан Ананд. Вничью также завершились встречи представителя Испании Алексея Широва и поляка Радослава Войташека, Башкарана Адхибана из Индии и американца Хикару Накамуры, израильтянина Бориса Гельфанда и казахстанца Рината Джумабаева.

После семи туров лидируют Каруана и Аронян, в активе которых по 5,5 очка. На счету Ван Хао, Магсудлу, Грищука, Алексеенко, Карслена, Витюгова и Гихарро по 5 очков.

Партии восьмого тура состоятся в пятницу. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.