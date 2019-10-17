Матч "Ахмата" и "Локомотива" откроет программу 13-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 октября. Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против московского "Локомотива". Матч откроет программу 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром назначен Станислав Васильев. После поражения от "Сочи" (0:2) в матче 11-го тура в "Ахмате" произошли кадровые перестановки - пост главного тренера из-за неудовлетворительных результатов покинул Рашид Рахимов. Амбициям клуба 14-я строчка в турнирной таблице РПЛ не соответствовала. Команда по итогам сезона была намерена оказаться в зоне еврокубков.

Новый наставник Игорь Шалимов заработал три очка в дебютной встрече с "Уфой" в прошлом туре (1:0) и прервал серию из семи матчей без побед. Это дает надежду болельщикам на улучшение положения команды и возвращение "Ахмата" в верхнюю часть турнирной таблицы. Игру с железнодорожниками клуб проведет в боевом составе. Исключением является травмированный полузащитник Раванелли, который выбыл как минимум до конца осени из-за разрыва крестообразных связок.

"Локомотив" является лидером турнирной таблицы (26 очков), однако такое же количество баллов имеют "Ростов", "Краснодар" и петербургский "Зенит". Поэтому железнодорожникам необходима победа в Грозном, чтобы оторваться от преследователей. Также "Локомотиву" нужно сохранить силы на выездную встречу в Лиге чемпионов - 22 октября подопечные Юрия Семина встретятся с итальянским "Ювентусом" в рамках третьего тура группового этапа. Ситуация усугубляется тем, что нападающие Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов получили травмы перед перерывом на матчи сборных, в предстоящих встречах они участвовать не будут.

Положительной новостью является возвращение в строй полузащитника Алексея Миранчука, который уже успел забить победный мяч в игре прошлого тура с тульским "Арсеналом" (2:1). Его брат Антон продолжает восстановление после операции на стопе.

В последних пяти встречах между командами в рамках чемпионата России два раза была зафиксирована ничья, в трех случаях "Локомотив" добивался побед. Всего клубы провели между собой 26 матчей, в 15 из которых выигрывали железнодорожники, грозненцы имеют только четыре победы.