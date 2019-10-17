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Бокс

Боксер Бетербиев проведет объединительный бой против Гвоздика за два чемпионских титула

Поединок состоится в ночь на субботу в Филадельфии (США)
Артур Бетербиев Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Виталий Белоусов/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Российский боксер Артур Бетербиев проведет объединительный бой за два титула чемпиона мира против украинца Александра Гвоздика. На кону поединка, который пройдет в ночь на субботу в Филадельфии (США, штат Пенсильвания), будут стоять принадлежащие россиянину и украинцу пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг.

Бетербиев третий раз будет защищать титул, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом. Россиянин отправил соперника в нокаут в 12-м раунде, сделав это всего за полминуты до окончания боя. В октябре прошлого года Бетербиев защитил титул, выиграв у британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде, а в мае нынешнего года аналогично победил американца Радивойе Калайджича в пятом раунде.

Российский боксер провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в пяти боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Сергей Ковалев и кубинец Юниер Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль. В 2015 году россиянин заключил соглашение с известным американским менеджером Элом Хэймоном и выступает в США.

Бетербиев считается нокаутером, все свои 14 побед он одержал досрочно. Только два соперника боксера продержались дольше пяти раундов - американец Александр Джонсон в 2015 году (7) и Кёллинг в 2017 году (12). Спортсмен мог и раньше завоевать титул чемпиона мира, но вынужден был отказаться от боя за звание претендента на пояс из-за операции на плече, которое он травмировал в октябре 2015 года. Из-за повреждения боксер не выступал на протяжении года.

Спортсмен может стать четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.

Противоборство разных стилей

Гвоздик проведет вторую защиту титула чемпиона мира WBC, который он завоевал в декабре 2018 года благодаря победе на канадцем Адонисом Стивенсоном. Украинец победил нокаутом в 11-м раунде, нанеся канадцу первое поражение за восемь лет и отобрав пояс, которым тот владел с 2013 года. Стивенсон после этого боя был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Через три недели он пришел в себя, а его состояние начало улучшаться.

После этого Гвоздик еще раз защитил пояс, в марте нынешнего года победив француза Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде. Украинец не проигрывал на профессиональном ринге - 17 побед (14 нокаутом). Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.

Боксеры придерживаются разных стилей: украинец ведет поединок преимущественно в игровой манере, много передвигаясь по рингу, россиянин - в силовой, делая ставку на ближний бой. Если Бетербиев считается нокаутером, то у Гвоздика недостаточно сильный удар для этой весовой категории. В трех последних боях он выигрывал либо решением судей, либо после травмы соперника, либо за счет совокупности ударов в концовке поединка.

Россиянин обладает отличной выносливостью и умением держать удар, боксер ни разу в карьере не оказывался в нокдауне. Украинец же упал после пропущенного удара в первом раунде в поединке с американцем Томми Карпенси. Вероятно, бой пройдет по следующему сценарию: Гвоздик отдаст инициативу сопернику и будет работать вторым номером, не форсируя действия в атаке и уделяя большое внимание обороне.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами. В этом списке, помимо Бетербиева и Ковалева (Всемирная боксерская организация (WBO), вес до 79,38 кг), значится Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA) до 79,38 кг).

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