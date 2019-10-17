Боксер Бетербиев проведет объединительный бой против Гвоздика за два чемпионских титула

ТАСС, 18 октября. Российский боксер Артур Бетербиев проведет объединительный бой за два титула чемпиона мира против украинца Александра Гвоздика. На кону поединка, который пройдет в ночь на субботу в Филадельфии (США, штат Пенсильвания), будут стоять принадлежащие россиянину и украинцу пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг.

Бетербиев третий раз будет защищать титул, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом. Россиянин отправил соперника в нокаут в 12-м раунде, сделав это всего за полминуты до окончания боя. В октябре прошлого года Бетербиев защитил титул, выиграв у британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде, а в мае нынешнего года аналогично победил американца Радивойе Калайджича в пятом раунде.

Российский боксер провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в пяти боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Сергей Ковалев и кубинец Юниер Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль. В 2015 году россиянин заключил соглашение с известным американским менеджером Элом Хэймоном и выступает в США.

Бетербиев считается нокаутером, все свои 14 побед он одержал досрочно. Только два соперника боксера продержались дольше пяти раундов - американец Александр Джонсон в 2015 году (7) и Кёллинг в 2017 году (12). Спортсмен мог и раньше завоевать титул чемпиона мира, но вынужден был отказаться от боя за звание претендента на пояс из-за операции на плече, которое он травмировал в октябре 2015 года. Из-за повреждения боксер не выступал на протяжении года.

Спортсмен может стать четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.

Противоборство разных стилей

Гвоздик проведет вторую защиту титула чемпиона мира WBC, который он завоевал в декабре 2018 года благодаря победе на канадцем Адонисом Стивенсоном. Украинец победил нокаутом в 11-м раунде, нанеся канадцу первое поражение за восемь лет и отобрав пояс, которым тот владел с 2013 года. Стивенсон после этого боя был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Через три недели он пришел в себя, а его состояние начало улучшаться.

После этого Гвоздик еще раз защитил пояс, в марте нынешнего года победив француза Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде. Украинец не проигрывал на профессиональном ринге - 17 побед (14 нокаутом). Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.

Боксеры придерживаются разных стилей: украинец ведет поединок преимущественно в игровой манере, много передвигаясь по рингу, россиянин - в силовой, делая ставку на ближний бой. Если Бетербиев считается нокаутером, то у Гвоздика недостаточно сильный удар для этой весовой категории. В трех последних боях он выигрывал либо решением судей, либо после травмы соперника, либо за счет совокупности ударов в концовке поединка.

Россиянин обладает отличной выносливостью и умением держать удар, боксер ни разу в карьере не оказывался в нокдауне. Украинец же упал после пропущенного удара в первом раунде в поединке с американцем Томми Карпенси. Вероятно, бой пройдет по следующему сценарию: Гвоздик отдаст инициативу сопернику и будет работать вторым номером, не форсируя действия в атаке и уделяя большое внимание обороне.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами. В этом списке, помимо Бетербиева и Ковалева (Всемирная боксерская организация (WBO), вес до 79,38 кг), значится Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA) до 79,38 кг).