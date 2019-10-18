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НХЛ

Шайба Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ против "Ванкувера"

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:4
Владимир Тарасенко AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke

ТАСС, 18 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" в серии буллитов уступил "Ванкуверу" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко отметился голом.

В составе "Сент-Луиса" отличились Робби Фабри (15-я минута), Алекс Пьетранджело (23) и Тарасенко (24), для которого заброшенная шайба стала второй в текущем сезоне. Ранее он установил личный антирекорд, не сумев отметиться в первых пяти встречах сезона. Всего в активе 27-летнего российского форварда теперь 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в семи матчах. Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 19 секунд, записав себе в актив по два броска и силовых приема.

У победителей отличились Майкл Ферланд (23), Джей Ти Миллер (34) и Бо Хорват (53). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал нападающий "Ванкувера" Джош Ливо, который стал лучшим игроком встречи. Второй звездой был признан Пьетранджело (1+0), третьей - Хорват (1+0).

"Сент-Луис" потерпел третье поражение подряд и занимает четвертое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи матчей. "Ванкувер" идет шестым, имея в активе восемь очков после шести встреч. В следующем матче "Сент-Луис" сыграет на домашней площадке против "Монреаля", "Ванкувер" на выезде встретится с "Нью-Джерси". Обе встречи пройдут 19 октября.

В другом матче игрового дня "Бостон" дома в серии буллитов уступил "Тампе" со счетом 3:4. Голкипер гостей Андрей Василевский сделал 34 сейва и отразил все послематчевые броски. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков не набрали.

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