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НХЛ

Голкипер Варламов признан второй звездой в победном матче "Айлендерс" над "Виннипегом"

Встреча завершилась со счетом 3:1
Семен Варламов AP Photo/Kathy Willens
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 18 октября. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде победил "Виннипег" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Второй звездой встречи был признан российский голкипер гостей Семен Варламов.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтью Барзал (28-я и 40-я минуты) и Джошуа Бэйли (60). У проигравших отличился Николай Элерс (14). Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов очков в матче не набрал, на его счету один силовой прием.

Для Варламова этот матч стал четвертым после перехода из "Колорадо". 31-летний голкипер отразил 32 броска по своим воротам и стал второй звездой встречи. Лучшим игроком матча был признан Барзал (2+0), третьей звездой стал Элерс (1+0).

"Айлендерс" занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе восемь очков после семи матчей. "Виннипег" идет девятым на Западе, набрав восемь баллов в девяти встречах. Следующий матч "Айлендерс" проведут 20 октября на выезде против "Коламбуса". "Виннипег" на следующий день примет "Эдмонтон".

В другом матче дня "Монреаль" всухую обыграл "Миннесоту" со счетом 4:0. Также "Калгари" одержал победу над "Детройтом" - 5:1, а "Аризона" взяла верх над "Нэшвиллом" - 5:2.

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