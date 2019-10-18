Клуб НБА "Милуоки" завершил предсезонную подготовку без поражений

ТАСС, 18 октября. "Милуоки" дома обыграл "Миннесоту" в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 118:96.

Встреча стала последней для "Милуоки" в рамках предсезонной подготовки. Ранее команда победила "Чикаго" (122:112), "Юту" (133:99), "Даллас" (118:111) и "Вашингтон" (115:108). "Милуоки" впервые с 1997 года смог провести предсезонные матчи без поражений.

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо. Греческий баскетболист, который по итогам прошлого сезона был признан самым ценным игроком лиги, оформил дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. Также он записал на свой счет две передачи.

Центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс набрал 16 очков. В активе доминиканца также четыре подбора и четыре передачи.

В другом матче "Майами" победил на выезде "Орландо" со счетом 107:98. "Чикаго" дома взял верх над "Атлантой" (111:93). "Денвер" на своей площадке победил "Портленд" (110:104). "Даллас" был сильнее "Лос-Анджелес Клипперс" (102:87).