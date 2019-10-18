Футболист "Сан-Паулу" Карнейро дисквалифицирован на два года за употребление кокаина

ТАСС, 18 октября. Уругвайский нападающий бразильского футбольного клуба "Сан-Паулу" Гонсало Карнейро дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Globo Esporte.

По информации источника, решение о дисквалификации 24-летнего футболиста принял Антидопинговый спортивный суд Бразилии. Отстранение Карнейро будет отсчитываться с 16 марта 2019 года. Отмечается, что в крови спортсмена было обнаружено запрещенное наркотическое вещество - метаболит кокаина. Представители форварда намерены подать апелляцию.

"Несмотря на то, что суд принял во внимание, что использование вещества не было преднамеренным и произошло во внесоревновательный период, он вынес такой приговор. Мы считаем, что наказание чрезмерно, так что намерены подать апелляцию", - сказал адвокат футболиста Бичара Нету.

Карнейро выступает за "Сан-Паулу" с 2018 года, всего за клуб он провел 13 матчей, забив один гол. Ранее нападающий играл за уругвайский "Дефенсор Спортинг", в составе клуба Карнейро стал чемпионом страны (2017), проведя в общей сложности за команду 39 матчей и забив 13 голов.