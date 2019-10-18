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Футбол в России

"Волгоград-Арена" будет передана в собственность региона до конца года

В настоящее время управлением стадионом занимается ФГУП "Спорт-Ин"
"Волгоград-Арена" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
"Волгоград-Арена"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

 ВОЛГОГРАД, 18 октября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Стадион "Волгоград-Арена" перейдет в собственность Волгоградской области до конца этого года, сообщил в пятницу в беседе с ТАСС глава областного комитета по развитию туризма Аркадий Грушко.

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45-тысячный стадион "Волгоград-Арена" был построен в рамках подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. После проведения мирового первенства стадион стал базовым для волгоградской команды "Ротор", которая выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги.

"Создана дирекция эксплуатации стадиона "Волгоград-Арена", это подведомственное нашему комитету учреждение. Есть процедура, она определена нормативными актами. Сейчас все в стадии подготовки постановления правительства РФ, идет оформление передачи, до конца года она завершится", - сказал Грушко.

В настоящее время управлением ареной занимается ФГУП "Спорт-Ин". На вопрос, устранены ли на стадионе все последствия, когда во время сильных ливней протекали подтрибунные помещения нижнего яруса арены, глава комитета ответил: "Сейчас проблем нет".

Грушко напомнил, что у властей есть бизнес-план эксплуатации стадиона. "Там ничего не поменялось, все в силе", - отметил глава комитета.

Весной этого года Грушко рассказал ТАСС, что около 17 тыс. кв. метров внутренних и подтрибунных помещений согласно бизнес-плану власти планируют сдать в аренду предпринимателям и бизнесменам. Общая площадь всех помещений внутри стадиона, включая раздевалки для футболистов, залы для пресс-конференций и так далее, составляет 88 тыс. кв. метров. В сданных в аренду залах предполагается открыть спортивные детские секции, центры семейного отдыха, включая кулинарные цеха для мини-кафе и ресторанов с представлением национальных кухонь. Активно прорабатывается идея создания в одном из просторных залов стадиона музея волгоградского спорта - не только футбола, но и всех других видов спорта, в которых высших достижений добились волгоградские спортсмены.

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