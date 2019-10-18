Глава UFC отказал Макгрегору в поединке с Эдгаром

ТАСС, 18 октября. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что бой между бывшим чемпионом организации в полулегкой и легкой весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром не имеет смысла. Комментарий Уайта приводит портал MMA Junkie.

В среду UFC в своем Twitter опубликовал запись, в которой поздравил Эдгара с днем рождения. Позднее Макгрегор оставил комментарий, где присоединился к поздравлению, добавив фразу "увидимся в декабре". Эдгар ответил согласием, заявив, что ожидает одобрения боя со стороны Уайта.

"Конор любит драться и хочет провести бой, но поединок с Фрэнки Эдгаром не состоится. Эдгар на две весовые категории ниже [Макгрегора], ему предстоял бой с Алжаменом Стерлингом, но он получил травму. Фрэнки подходит к завершению карьеры и претендует на титульный поединок. Поэтому проводить бой с Конором не имеет смысла", - сказал Уайт.

Также глава UFC отметил, что следующий бой Макгрегор проведет в 2020 году.

Макгрегору 31 год, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, став позднее первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов, 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев.

В активе 38-летнего Эдгара 23 победы (11 досрочно), семь поражений и одна ничья, он является бывшим чемпионом UFC в легком весе.