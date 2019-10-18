Тренер клуба НХЛ "Айлендерс" отметил игру голкипера Варламова в матче с "Виннипегом"

В ночь на пятницу "Айлендерс" на выезде победили "Виннипег" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата лиги. Варламов был признан второй звездой встречи, отразив 32 броска по своим воротам.

"Наш вратарь был сегодня хорош. Нам очень повезло, что после первого периода мы уступали только одну шайбу. Если бы не наш голкипер, была бы совсем другая история", - сказал Тротц.

Для 31-летнего Варламова этот матч стал четвертым после перехода из "Колорадо". Всего в НХЛ голкипер провел 452 матча, выиграв 215 встреч, отражая в среднем 91,6% бросков.

"Айлендерс" занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе восемь очков после семи матчей. Следующий матч подопечные Тротца проведут 20 октября на выезде против "Коламбуса".