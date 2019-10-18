Руководство ХК "Трактор" не рассматривает возможность смены главного тренера

ТАСС, 18 октября. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" не рассматривает вариант смены главного тренера. Об этом ТАСС сообщил вице-президент и генеральный директор клуба из Челябинска Вадим Видгоф.

"Трактор" под руководством главного тренера Петериса Скудры после 21 матча регулярного чемпионата КХЛ занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков. В семи октябрьских матчах команда потерпела пять поражений; в общей сложности челябинцы проиграли 13 встреч, выиграв восемь. Скудра был назначен на пост главного тренера 19 апреля 2019 года. Для 46-летнего специалиста из Латвии этот клуб является вторым в тренерской карьере - с 2013 по 2018 год он возглавлял нижегородское "Торпедо".

"Сейчас мы на восьмом месте, в прошлом сезоне тоже закончили на восьмом, - сказал Видгоф. - Конечно, результаты нас не устраивают. Конечно, команда, которая была признана лучшей на предсезонке, должна находиться гораздо выше в турнирной таблице и показывать совершенно другой хоккей".

"Но есть сложности, и мы их знаем, работаем над ними, - добавил вице-президент "Трактора". - У нас были матчи, где откровенно не выручили вратари. Не зря все говорят, что у нас любимый счет 2:1 в любую сторону (из 21 матча в этом сезоне 10 встреч с участием "Трактора" закончились со счетом 2:1, в шести из них челябинцы одержали победы - прим. ТАСС). Есть проблемы: очень много травмированных, был тяжелый выезд".

Представитель руководства челябинского клуба также отметил, что на данный момент "Трактор" провел больше матчей, чем любой другой клуб КХЛ. По 20 игр из 24 клубов лиги провели лишь три команды - СКА, "Торпедо" и "Нефтехимик". "Надо понимать, что мы провели больше всех матчей. До 26 октября был дискомфортный период, потом будет очень комфортный", - добавил он.

"Есть трудности, но команда играет. Вопрос по тренеру не рассматривается. Но есть вопрос по некоторым игрокам, от которых мы ждем большего", - отметил Видгоф, отказавшись уточнять, о ком именно из хоккеистов идет речь.