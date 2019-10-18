СМИ: Южная Корея пожаловалась в AFC на организацию КНДР отборочного матча ЧМ-2022

СЕУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) направила в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) официальное письмо с выражением сожаления по поводу организации северокорейской стороной отборочного матча чемпионата мира 2022 года, который прошел в Пхеньяне. Об этом сообщает в пятницу телеканал KBS.

По данным телеканала, письмо было отправлено 17 октября. В нем также указано, что северокорейская федерация футбола не шла на сотрудничество по вопросам отправки в КНДР южнокорейских болельщиков и представителей СМИ, несмотря на неоднократные призывы со стороны Сеула.

KFA подчеркивает, что действия Пхеньяна нарушают этический кодекс Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому футбольные ассоциации должны сохранять политический нейтралитет, выполняя все взятые на себя функции и обязательства.

Южнокорейская сторона также обвинила Север в нарушении правила Азиатской конфедерации футбола о том, что принимающая сторона при проведении соревнований должна гарантировать беспрепятственную выдачу виз членам футбольных команд, а также болельщикам и представителям СМИ.

KFA призвала азиатскую конфедерацию приложить усилия, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

15 октября сборные КНДР и Южной Кореи сыграли в Пхеньяне вничью со счетом 0:0. Это была первая официальная игра с участием двух команд на территории КНДР. Матч прошел без зрителей, власти КНДР не разрешили южнокорейским журналистам и болельщикам присутствовать на спортивном событии, а также вести прямую трансляцию матча.