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Футбол в Испании

Матч чемпионата Испании по футболу "Барселона" - "Реал" перенесен из-за беспорядков

Встреча должна была пройти 26 октября в столице Каталонии
Футболисты "Реала" Гарет Бэйл и "Барселоны" Жорди Альба AP Photo/Andrea Comas
Описание
Футболисты "Реала" Гарет Бэйл и "Барселоны" Жорди Альба
© AP Photo/Andrea Comas

ТАСС, 18 октября. Матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и мадридским "Реалом" перенесен со стадиона "Камп Ноу" из-за беспорядков в Каталонии. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Встреча "Барселона" - "Реал" должна была пройти 26 октября. Отмечается, что клубы должны договориться о новой дате проведения матча до 21 октября. В случае отсутствия договоренности между клубами дату матча назначит руководство чемпионата Испании и RFEF.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после восьми матчей. "Барселона" идет второй, имея в активе 16 очков после восьми встреч.

В чемпионатах Испании "Реал" и "Барселона" провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, "Барселона" одержала 96 побед, "Реал" выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне "Барселона" выиграла у "Реала" обе встречи в чемпионате страны (5:1 - дома, 1:0 - в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 - дома, 3:0 - в гостях).

Протесты в Каталонии

В Каталонии начались акции протеста после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. В результате беспорядков в регионе пострадали более 250 манифестантов и 140 сотрудников полиции.

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